كوت ديفوار تفوز على غانا 3-2 بركلات الترجيح وتتأهل لأولمبياد طوكيو

تغلب منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم على نظيره الغاني بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي ضمن الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا (تحت 23 عاما) ليتأهل لنهائي البطولة وللمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو العام القادم.



تقدم المنتخب الإيفواري بهدف عن طريق المهاجم يوسف داو في الدقيقة 13، وتعادلت غانا بهدف أحرزه المهاجم ياو يابوه في الدقيقة 51، ثم عاد داو ليسجل الهدف الثاني لكوت ديفوار في الدقيقة 84.

لكن اللاعب إيفانز منساه تعادل لمنتخب "النجوم السوداء" بالهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 2-2 وتمتد المباراة لوقت إضافي على شوطين لم ينجح كل من المنتخبين في حسم النتيجة لصالحه خلالهما ليلعبا ركلات الترجيح التي فازت بها كوت ديفوار بنتيجة 3-2.

وحجز الإيفواريون بهذا الانتصار مقعدا لهم في أولمبياد "طوكيو 2020"، وينتظرون الفائز من مواجهة منتخب مصر ونظيره الجنوب أفريقي التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم لملاقاته في الدور النهائي للبطولة يوم الجمعة المقبل.