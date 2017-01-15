كيربر تبلغ الدور قبل النهائي في إيستبورن للتنس

واصلت أنجليك كيربر استعداداتها القوية لبطولة ويمبلدون للتنس بالفوز 6-4 و6-3 على سيمونا هاليب في موقعة بين لاعبتين سبق لهما تصدر التصنيف العالمي لتبلغ الدور قبل النهائي في إيستبورن يوم الخميس.

واستفادت بطلة ويمبلدون من خمس من سبع محاولات لكسر إرسال المنافسة لتحقق الانتصار وتضرب موعدًا في الدور قبل النهائي مع أنس جابر.

وقالت كيربر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أشعر بسعادة غامرة بسبب أدائي اليوم. مواجهة سيمونا يعني أن أقدم أفضل ما لدي".

وبذلت التونسية أنس غير المصنفة مجهودًا كبيرًا للانتصار على اليز كورنيه وتخطت إصابة في الكاحل في المجموعة الأخيرة لتفوز 1-6 و7-5 و6-3.

وقالت أنس التي عدلت تأخرها بمجموعة إلى انتصار في ثلاث من أربع مباريات خاضتها حتى الآن في إيستبورن "أحمل حاليًا لقب ملكة الخسارة في المجموعة الأولى والعودة في النتيجة بعد ذلك. يمنحني هذا دافعًا إضافيًا للانتصار واللعب بشكل أفضل في المجموعة الثانية لكني سعيدة حقًا بهذا الانتصار. لم يكن الأمر سهلًا في النهاية وخشيت أن تتفاقم إصابة الكاحل لكن كل شيء سار على ما يرام. حاولت التحرك بشكل أفضل في الملعب وساعدني ذلك على استعادة قوة ودقة ضرباتي".

وتخطت الهولندية كيكي بيرتنز تعثرًا في منتصف المواجهة لتتغلب على اريانا سبالينكا المصنفة العاشرة عالميًا ووصيفة نسخة العام الماضي من البطولة بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4.

وفازت بطلة سان بطرسبرج ومدريد في المرات الأربع التي جمعتها مع سبالينكا لتتأهل لمواجهة التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميًا سابقًا. وهذه هي المرة السابعة التي تبلغ فيها بيرتنز الدور قبل النهائي في بطولة هذا العام.

وسددت بليسكوفا 22 ضربة ناجحة وست ضربات إرسال ساحق لتتغلب على الروسية ايكاترينا الكسندروفا بنتيجة 6-2 و6-0.

وقالت بليسكوفا التي لم تخسر أي مجموعة في البطولة "يتحسن مستواي في كل مباراة عن الأخرى. كنت أتمنى الفوز ببعض المباريات هنا قبل أن أخوض ويمبلدون. حققت ثلاثة انتصارات ضد لاعبات بارزات... تأهلت للدور قبل النهائي للمرة الثالثة... سيكون تحديًا رائعًا لي (أن أواجه بيرتنز)".