إسبانيا تحقق فوزا صعبا على رومانيا 2-1 في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب إسبانيا فوزا صعبا على مضيفه منتخب رومانيا بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

سجل هدفي المنتخب الإسباني، سيرجيو راموس من ضربة جزاء في الدقيقة 29 ، وباكو ألكاسير في الدقيقة 47 ، بينما أحرز هدف منتخب رومانيا الوحيد لاعبه فلورين أندوني في الدقيقة 59.

وبهذا الفوز ، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2020 ، بينما تجمد رصيد رومانيا عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت ، فاز منتخب الدنمارك على منتخب جبل طارق 6-0، والبوسنة والهرسك على ليشتنشتاين 5-0، وفنلندا على اليونان 1-0، والسويد على جزر فاروه 4-0، والنرويج على مالطه 2-0، وتعادل منتخب أيرلندا مع سويسرا 1-1.



