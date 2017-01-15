موقع الكاف يشيد بتريزيجيه المصري

أكد الموقع الرسمي للكاف اليوم أن المنتخب القومي المصري لديه لاعب آخر، غير نجم ليفربول محمد صلاح، قادر على صناعة الفارق، بطل المباراة الأولى محمود حسن "تريزيجيه".



ويحمل اللاعب إسم شهرة نسبة للمهاجم الفرنسي دافيد تريزيجيه (بسبب وجود شبه بينهما مثلما رأى مدربوه في ناشئي الأهلي)، يعتبر تريزيجيه المصري (24 عام) واحداً من مواهب الفراعنة البارزة. شق طريقه في صفوف ناشئي الأهلي حتى تم تصعيده للفريق الأول في 2012 قبل أن يتم عامه الـ18. بعدما حقق عدة ألقاب مع الأهلي (بما في ذلك لقبين لبطولة CAF دوري الأبطال) التحق ترزيجيه بصفوف أندرلخت البلجيكي في 2015.

بعد إعارة لفريقي رويال موسكرون وقاسم باشا التركي، انضم للأخير بصورة نهائية الصيف الماضي. تريزيجيه أثبت نفسه لدرجة ترشيحه لجائزة أفضل لاعب بالدوري التركي الموسم الماضي.

هذا الموسم سجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع مثلها مع قاسم باشا، ويبدو الآن في طريقه لخوض تجربة جديدة في مشواره، حيث تبدو عدة أندية من بينها جالاتاسراي التركي، انتر ميلان الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي مهتمة بخدماته.

بعدما سجل هدفين فقط (كلاهما في مباراة ودية) مع الفراعنة منذ 2015، تالق تريزيجيه في تصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية 2019 مسجلاً ثلاثة أهداف، وواصل التألق في النهائيات حين سجل أول هدف في البطولة بمرمى زيمبابوي الجمعة الماضي.

يأتي ذلك مع استعداد الفراعنة لمقابلة الكونغو الديمقراطية غدا الأربعاء في مباراة الجولة الثانية للمجموعة A من بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، حيث سيكون بجانب صلاح مرة أخرى الأمل في تحقيق مصر لفوز آخر يضمن لها التأهل للدور التالي من البطولة.



