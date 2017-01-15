الزمالك يفوز على المقاصة 1-0 ويصعد لنصف نهائي كأس مصر

تخطى فريق الزمالك عقبة نظيره مصر المقاصة بنتيجة (1-0) ، اليوم الأربعاء ، باستاد برج العرب بالإسكندرية في دور الثمانية ببطولة كأس مصر لكرة القدم.

سجل للزمالك لاعبه عبد الله جمعة في الدقيقة 10 من تسديدة صاروخية بعد مباراة متوسطة المستوى بين الفريقين شهدت توتراً وعصبية بين اللاعبين في معظم فتراتها.

وتأهل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو" لدور الأربعة بالبطولة التي يحمل لقبها ليواجه الاتحاد السكندري في نصف النهائي .

بينما ودع المقاصة في مباراته الأولى مع مدربه أحمد حسام ميدو.



