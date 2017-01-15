إنفانتينو: مصر نجحت في تقديم ليلة استثنائية للعالم أجمع

أبدى السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سعادته بالتواجد في القاهرة على هامش حضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد القاهرة.





وقال إنفانتينو أنه دائما ما يكون سعيدا عندما يتواجد في أفريقيا حيث يجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة.





وأضاف إنفانتينو قائلا: "حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذى يمتلك سحرا خاصا، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استتثنائية بعدما شاهدت حفل افتتاح مبهر لبطولة ينتظرها الجميع لما تضمه من منتخبات بمستوى متميز."





واختتم رئيس الاتحاد الدولى تصريحاته بتوجيه تحيه خاصة إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقال: "أود أن أشكر الرئيس على كرم الضيافة والشعور بالترحاب الشديد في هذا البلد صاحب التاريخ الكبير."





وكان جيانى إنفانتينو قد تواجد في ستاد القاهرة أمس خلال حفل افتتاح البطولة برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والأفريقى للعبة، وغادر إنفانتينو القاهرة صباح اليوم السبت ،بعدما تلقى دعوة من مسئولي الكاف لحضور المباراة النهائية على ستاد القاهرة والتي ستقام يوم 19 يوليو المقبل.





وخطف حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية أنظار العالم أجمع أمس بعدما افتتحت البطولة بحفل ضخم استعرض تاريخ مصر الفرعونى بوجود الأهرامات الثلاثة في أرضية الملعب، بجانب تماثيل فرعونية زينت محيط الملعب بجانب عروض فنية واستعراضية مبهرة.





وتحدث وسائل الإعلام العالمية على حفل الافتتاح المبهر حيث انهالت الإشادة على الحفل المميز والذى أعلن بأفضل طريقة ممكنة عن انطلاق العرس الأفريقي.



