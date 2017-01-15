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غانا تفوز على ساو تومي وبرينسيب بهدف نظيف في تصفيات كأس أمم أفريقيا

غانا تفوز على ساو تومي وبرينسيب بهدف نظيف في تصفيات كأس أمم أفريقيا

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تغلب منتخب "غانا" الأول لكرة القدم على مضيفه منتخب "ساو تومي وبرينسيب" بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب "12 يوليو" الوطني ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد مهاجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي جوردان أيو في الدقيقة 49 ليرتفع رصيد منتخب
"النجوم السوداء" إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة، بينما بقت ساو تومي رابعة بلا رصيد من النقاط، بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن السودان.


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