"شوارتزمان" يقصى "زفيريف" ويتأهل لربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة

حجز الأرجنتيني دييجو شوارتزمان مقعده في دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، إثر تفوقه أمس الإثنين في الدور الرابع على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات لواحدة.



ونجح المصنف الـ21 عالميًا من تحويل خسارته للمجموعة الأولى بنتيجة "3-6" إلى الفوز في المجموعات الثلاث التالية بنتيجة 6-2، و6-4، و6-3، بعد منافسة شرسة استمرت 3 ساعات و8 دقائق.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني للاعب اللاتيني على زفيريف في ثالث مواجهة تجمعهما، مقابل فوز وحيد للمصنف السادس عالميًا تحقق العام الماضي في ثمن نهائي بطولة باريس للماسترز.

وسينتظر صاحب الـ27 عامًا في دور الثمانية الفائز من المواجهة القوية بين الإسباني رافائيل نادال، المصنف الثاني عالميا، والكرواتي مارين تشيليتش، المصنف الـ23 على العالم.



