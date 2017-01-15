رسميا .. طلعت يوسف مديرا فنيا لفريق الاتحاد السكندري

أصبح طلعت يوسف مديرا فنيا " رسميا " يتولى القيادة الفنية لفريق الاتحاد السكندري , حيث أتم مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي اتفاقه مع طلعت يوسف ,لتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد" 2019 - 2020 ".







وعقد رئيس النادي جلسة مع طلعت يوسف , بحضور حازم الرجال , أمين الصندوق , للاتفاق على كافة التفاصيل , حيث كان قد تم الاتفاق بين الطرفين على تولى " يوسف " القيادة الفنية "لزعيم الثغر " في آخر مباريات الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم , أمام نادي سموحة .





ولدى طلعت يوسف سجل تدريبي حافل , وهو أحد اللاعبين البارزين في تاريخ نادى الاتحاد السكندري , وسبق له قيادة العديد من الأندية في الدوري الممتاز, وحقق العديد من الإنجازات معها .





كما قاد تدريب نادى أهلي طرابلس الليبي لتحقيق إنجاز كبير بالحصول على لقب بطولة الدوري الليبي , كما قاده للوصول لدور الثمانية بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال لأول مرة في تاريخ النادي .





ويحسم المدير الفني الجديد "لزعيم الثغر " تشكيل الجهاز الفني و الإداري المعاون خلال الفترة القادمة , والإعلان عنه قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد .





ومن جانبه , صرح رئيس نادي الاتحاد السكندري بأنه يثق تماما في القدرات الفنية الكبيرة للكابتن طلعت يوسف , منوها بأن أي إنجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع , والوقوف على قلب رجل واحد , وجماهير النادي , من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق.



