طاقم تحكيم موريتاني يدير مباراة الزمالك وبطل السنغال

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالي لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان بيده.

ويتكون طاقم التحكيم من دحان بيده، ويعاونه حمدين ديبا والشيخ مامادو، ومعهم لمغيفري بوشعيب حكما رابعا.

ويستضيف الفريق السنغالي نظيره الزمالك في داكار يوم 14 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور ال32 من دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب بمصر أحد أيام 27 و28 و29 من نفس الشهر.

وكان الزمالك قد تخطى عقبة ديكاداها الصومالي بنتيجة (6-0)، و(7-0) في الدور التمهيدي لدوري الأبطال.

ويبحث الزمالك عن استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن النادي منذ عام 2002، علمًا بأنه توج بالكونفدرالية الموسم الماضي.



