ثنائي مصري بالجهاز الفني للمنتخب التنزاني إستعداداً لأمم إفريقيا

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، أن المنتخب الأول ضم ثنائيا مصرياً إلى الجهاز الفني قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.







وانضم الثنائي المصري عبد الرحمن عيسى "مدرب" وعلى طه "محلل أداء" إلى معسكر الفريق المقام حالياً في القاهرة، إستعداداً للمشاركة في البطولة.





وكان منتخب تنزانيا، بقيادة مدربه النيجيري إيمانويل أمونيكى، قد وصل القاهرة السبت كأول فريق يصل إستعداداً للبطولة، ويخوض مباراة ودية أمام منتخب الفراعنة الخميس على برج العرب.





ووقع منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة مع منتخبات السنغال والجزائر وكينيا، ويستهل مشواره بمواجهة السنغال يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي.



