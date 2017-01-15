هنا جودة تتوج بذهبية بطولة البرتغال الدولية لتنس الطاولة

نجحت هنا جودة في حصد ثلاث ميداليات ذهبية خلال مشاركاتها في بطولة البرتغال الدولية للناشئين لتنس الطاولة المقامة في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر.





وأحرزت هنا جودة برفقة زميلتها في الأهلي فريدة بدوي المركز الأول في منافسات تنس الطاولة للفرق تحت 15 سنة بعد التغلب على الزوجي الأسباني يانيرا سانشيز ويوجينيا ساستر في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.





وفازت هنا جودة على يانيرا سانشيز في المباراة الأولى بنتيجة 3-0, بينما خسرت فريدة بدوي مباراتها أمام إيوجينيا ساستر بنتيجة 1-3, لتصبح النتيجة التعادل 1-1 في المباريات, لكن نجح الزوجي هنا وفريدة في الفوز على الزوجي الأسباني في المباراة الثالثة بنتيجة 3-2, ليتقدموا في النتيجة 2-1. وجاءت المواجهة الرابعة التي حسمتها هنا جودة على حساب الأسبانية يوجينيا ساستر بنتيجة 3-0 لتنتهي المباراة لصالح مصر بنتيجة 3-1 في عدد المباريات.





يشار إلى أن هذه الميدالية لم تكن هي الوحيدة لهنا, حيث سبق لها الحصول على ميداليتين ذهبيتين خلال البطولة, فقد توجت بالمركز الأول في منافسات الفردي تحت 18 سنة بعد الفوز على لاعبة هولندا في المباراة النهائية بنتيجة 4-0.





وكانت الميدالية الثانية لها في البطولة, بعد فوزها في منافسات الزوجي تحت 18 سنة مع زميلتها فريدة بدوي على الزوجي المكون من لاعبة أمريكية وأخرى مجرية في المباراة النهائية, فيما أحرزت زميلتها فريدة بدوي ميداليتين ذهبيتين.



