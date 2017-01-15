المصارعة تبدأ رحلة الاستعداد لـ"طوكيو".. والاتحاد يبحث توفير معسكرات

حقق المنتخب الوطنى للمصارعة أرقاما ونتائج مميزة خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بدولة المغرب وجاءت المصارعة المصرية في المركز الثانى بعد بعثة نيجيريا التى حققت 12 ميدالية منها 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية، بينما حصدت البعثة المصرية في المركز الثانى رغم عدد الميداليات، حيث حصدت مصر 16 ميدالية متنوعة منها 5 ميداليات ذهبية و4 فضيات و7 برونزيات.

وتعد نتائج المصارعة المصرية في تقدم وظهر خلال المنافسات مستويات عالية ومبشرة وتؤكد قدرة مصر على استكمال المسيرة والمنافسة على أكثر من ميدالية خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو 2020.

وتعهد مسئول الاتحاد على العمل سريعًا على تصحيح الأخطاء ورفع مستويات اللاعبين فنيًا وبدنيًا من خلال توفير عدد من المعسكرات الخارجية وتوفير احتكاكات قوية للاعبين حتى تظل المصارعة المصرية متفوقة وحاضرة في المحافل الدولية والأفريقية.

وضمت البعثة المصرية التى شاركت بالدورة 23 منهم 7 لاعبين من منتخب الرومانية وهم هيثم فهمى ومحمد البراهيم وأبو حليمة محمد ومحمد مصطفى وعبد اللطيف منيع ومحمد إيهاب ونور الدين هانى و6 لاعبين من منتخب الحرة وهم جمال عبدالناصر وسامى حمدى وحسام محمد وخالد عمرو وعمرو رضا وخالد مسعود وفى المصارعة النسائية 6 لاعبات هم: هالة وائل وإيمان عصام ومنى رضا وسمر رمضان وأمينة كمال السباعى وسمر عامر.



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