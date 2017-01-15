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مدرب نيجيريا يشيد بلاعبه أينا .. ويأمل بتخطي غينيا بالأمم الأفريقية

مدرب نيجيريا يشيد بلاعبه أينا .. ويأمل بتخطي غينيا بالأمم الأفريقية

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أشاد جيرونت روهر، المدير الفني الألماني لمنتخب نيجيريا، بالمستوى الفني والتكتيكي الذي قدمه لاعبه أولا أينا، مدافع تورينو الإيطالي، خلال مواجهة بوروندي بالجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة أمم إفريقيا "مصر 2019".

واكد جيرونت، في تصريحات صحفية اليوم /الاثنين/ - "نمتلك لاعبا يجيد اللعب في أكثر من مركز بشكل مذهل، حيث يستطيع اللعب في الظهيرين أو على الجناحين".

وأضاف: "أينا لاعب مختلف تماما، ووجوده يعطينا أفضلية كبيرة عندما نلعب بـ3 عناصر في خط الدفاع، حيث يستطيع القيام بدور قلب الدفاع والظهير معا".

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة غينيا، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، الأربعاء المقبل، ويأمل في تحقيق النقاط الـ3 من أجل ضمان التأهل.


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