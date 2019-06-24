أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تواجه غينيا بيساو 7 مساء

يبدأ منتخب الكاميرون رحلة الدفاع عن اللقب في السابعة مساء اليوم، الثلاثاء عندما يلتقي مع غينيا بيساو باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الاولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.



ويتطلع منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 ألقاب لتحقيق الفوز في ضربة البداية قبل مواجهة غانا في قمة مباريات المجموعة السبت المقبل.

فيما يسعى منتخب غينيا بيساو إلى حصد نقطة التعادل على الأقل من مباراة اليوم، للحفاظ على آماله في المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة لدور الـ 16 حتى وإن كان هذا من بوابة أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة.



