التشيك تحجز مكانها في نهائيات بطولة أوروبا 2020

حجزت جمهورية التشيك بطاقة التأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بعد أن عدلت تأخرها إلى انتصار 2-1 على كوسوفو حيث سجل أليكس كرال هدفًا وصنع آخر ليحتل أصحاب الضيافة المركز الثاني في المجموعة الأولى يوم الخميس.

واستحوذت التشيك على الكرة لكنها أخفقت في الاستفادة من فرصها في الشوط الأول قبل أن تتأخر بهدف سجله المهاجم أتدهي نوهيو على عكس سير اللعب في الدقيقة 50.

لكن التشيك استفاقت لتدرك التعادل في الدقيقة 71 بعد أن سيطر لاعب الوسط كرال على كرة شاردة وأطلق تسديدة قوية لم يستطع حارس كوسوفو التعامل معها.

ورفع الهدف معنويات منتخب التشيك، الذي سدد في إطار المرمى مرتين، قبل أن يوجه كرال (21 عامًا) كرة بالرأس إلى أندريه سيلوستكا الذي أودعها الشباك في الدقيقة 79.

وقال كرال "كانت مباراة رائعة. بذلنا قصارى جهدنا للتأهل ونجحنا. وصلنا كثيرًا لمرمى كوسوفو وتأهلنا الآن".

وتملك التشيك، التي ستلعب مع بلغاريا يوم الأحد، 15 نقطة وستنهي المجموعة في المركز الثاني خلف إنجلترا التي رفعت رصيدها إلى 18 نقطة بعد أن سحقت الجبل الأسود 7-0 على ملعب ويمبلي.