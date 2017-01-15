دينا الرفاعي: تصريحات "الفيفا" لتطوير الكرة النسائية تبعث على التفاؤل

أعربت الدكتورة دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المسئولة عن ملف الكرة النسائية, عن تفاؤلها بشأن التصريحات التي أدلى بها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة عن تطوير كرة القدم النسائية في إفريقيا.







واكدت الرفاعي - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - "تصريحات جياني إنفانتينو واهتمامه الكبير بتطوير كرة القدم النسائية في قارة إفريقيا على هامش افتتاح كأس العالم للسيدات بفرنسا أمر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل للعبة وانتشارها في إفريقيا بشكل عام ومصر على وجه الخصوص".





وكان رئيس الاتحاد الدولي للعبة أشاد بالمنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة العالم للسيدات, قائلا "الكرة النسائية في قارة إفريقيا شهدت تطورا ملحوظا مؤخرا.. ومن الرائع أن نرى منتخبات مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا والكاميرون مشاركين في هذه النسخة من نهائيات مونديال السيدات".





وأضاف إنفانتينو "نحن يد بيد نعمل سويا لإعلاء وتطوير الكرة النسائية في القارة الإفريقية.. كرة القدم النسائية تعد أولوية للاتحاد الدولي ولا مانع من فكرة إطلاق بطولة دوري أمم للسيدات".



