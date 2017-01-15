"ستوجلين" يصل القاهرة للانضمام لسلة الزمالك

يصل اليوم إلى القاهرة المحترف الأمريكى ستوجلين، للانضمام إلى فريق كرة السلة بنادى الزمالك لدعم صفوف الفريق فى الموسم الجديد.



ويحضر ستوجلين إلى القاهرة بعد أن جدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسم، خلال تواجده فى أمريكا وقبل حضوره إلى مصر.

وشارك ستوجلين فى تتويج الزمالك ببطولة الدورى الموسم الماضى، وسط إشادات واسعة من متابعى دورى السلة.

يذكر أن الزمالك تعاقد مع الثنائى كريم الدهشان ومصطفى مشعل لاعبي سلة الأهلى السابقين.



