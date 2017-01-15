رسميًا.. "باولو" خارج حسابات الزمالك الموسم المقبل

أبلغ مسؤولو الزمالك، حسام باولو مهاجم الفريق الأبيض الذي انتهت إعارته إلى الداخلية، بضرورة إحضار عرض إلى مسئولي القلعة البيضاء للموافقة على رحيله في الموسم الجديد.





وأخطر مسؤولو الزمالك اللاعب، بعدم الحاجة إلى خدماته وعليه إحضار عرض من أحد أندية الدوري، لمنحه الضوء الأخضر والانضمام له في الموسم الجديد.





وتلقى باولو عدد من العروض خلال الفترة الماضية من أندية الوسط، أبرزهم عرضين من أندية طنطا وأسوان الصاعدان حديثاً إلى الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة خلال الأيام الحالية، على أن يجتمع بعدها بمسئولي الزمالك، لانهاء إجراءات انتقاله إلى ناديه الجديد.





ويمتلك "باولو" أكثر من عرض أبرزهم نادي طنطا وأسوان إلا أنه لم يحسم قراره حتى الآن.



