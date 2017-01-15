الإسماعيلى يواصل الاستعداد للزمالك

يواصل اليوم الاحد الفريق الأول للنادى الاسماعيلى تدريباته استعداداً للمباراة المؤجلة مع الزمالك ، وكان الفريق قد بدأ استعداداته أمس السبت ،لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل







وكان محمود جابر المدير الفنى المؤقت للاسماعيلى قد حدد الخميس الماضى موعداً لإنطلاق فترة الاعداد ولكن قرر المجلس تأجيلها للسبت انتظاراً لحسم ملف المدير الفنى الاجنبى المنتظر التعاقد معه ليقود بنفسه فترة الاعداد ولكن مع عدم حسم الملف سيتولى محمود جابر فترة الاعداد لحين التعاقد مع مدرب أجنبى.





ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.



