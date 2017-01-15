وزارة الشباب تفتتح فعاليات دورة أولمبياد الطفل المصري غدا

تستعد وزارة الشباب والرياضة لافتتاح دورة أولمبياد الطفل المصري وحفل ختام أنشطة الطلائع والذي تنظمه الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الادارة المركزية للتنمية الرياضية بإستاد القاهرة الدولي "صالة 2" غدا الأربعاء، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.







وشارك في الفعاليات 35 ألف مشارك ومشاركة في الأدوار التمهيدي والإقليمي والقطاعات في ألعاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الاسكواش، دايثلون، والعاب القوى، ويتنافس في التصفيات النهائية 1000 مشارك من الطلائع أبناء شعب العروض الرياضية والفن التعبيري من 24 محافظة، على أن تقام فعاليات الأولمبياد على ملاعب مركز شباب الجزيرة يومى 13 و14 يونيو الجاري.





جدير بالذكر أنه تم تدشين أولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذي يساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء علي امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.



