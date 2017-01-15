المدير الفنى للمنتخب النيجيرى يشيد بمعسكر الأكاديمية البحرية

اشاد الألماني "جيرنوت روهر" المدير الفنى لمنتخب نيجيريا بمعسكر النسور الخضراء بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

وقال روهر" سعداء بحسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ بدء معسكر الفريق بالأكاديمية معربا عن سعادته بالتواجد في بالإمكانيات والبنية التحتية الرياضية التى تمتلكها الأكاديمية وغرف حال الملابس.

كما اشاد بحسن الاستقبال وكرم الضيافة ووجه الشكر لرئيس الاكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار علي حفاوة الاستقبال.

وتلعب نيجيريا ضمن منتخبات المجموعة الثانية التى تضم منتخبات غينيا، بوروندي، مدغشقر.

ويختتم المنتخب النيجيرى غدا الجمعة استعداته تأهبا لمواجهة نظيره البوروندى في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية.

كانت اعضاء الجالية النيجيرية بالإسكندرية من طلبة الأكاديمية قاموا بحضور مران المنتخب النيجيرى لمؤازرة وتحفيز لاعبي النسور الخضراء قبل مواجهة بوروندي.



