علاء نبيل:الأرض والجمهور دافعان كبيران للفراعنة لحصد أمم أفريقيا

قال علاء نبيل المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر إن منتخب الفراعنة مطالب من قبل الجماهير بإحراز لقب بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، خاصة وأنها ستقام على أرض مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.







وأشار لاعب منتخب مصر و"المقاولون العرب" الأسبق - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/ - إلى أن منتخب مصر سيقع تحت ضغط ذهني ونفسي كبير، كما أن عاملي الأرض والجمهور سيمنحان المنتخب الوطني دافعا معنويا كبيرا بجانب أنهما سيكونان عاملي ضغط على المنافسين.





وعن قدرة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على قيادة الفراعنة للفوز باللقب القاري، أوضح نبيل أن المدرب المكسيكي لم يختبر حتى الآن نظرا لأنه خاض مباريات دون المستوى مع منتخب مصر منذ توليه القيادة الفنية أمام منتخبات تفتقر إلى النزعة الهجومية بخلاف مباراة تونس والتي فاز فيها "الفراعنة" بشق الأنفس بنتيجة 3-2.





وأضاف أن فكر أجيري التكتيكي اتضح من طريقة لعبه خلال المواجهات السابقة في قيادة المنتخب الوطني إذ أنه يهتم بالجانب الهجومي، بخلاف المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للفراعنة، والذي كان يهتم بالجانب الدفاعي واللعب على الهجمة المرتدة.





وبخصوص القائمة التي اختارها أجيري للبطولة القارية، قال علاء نبيل إن المدرب المكسيكي منذ توليه القيادة الفنية وهو يلجأ إلى أسلوب الإحلال والتجديد عند اختياراته للاعبين إلا أن استضافة مصر للبطولة القارية أجبرته على أن يغير من فكره التكتيكي، بعد أن استدعى عناصر ذات خبرة إلى القائمة أمثال: عبدالله السعيد وأحمد علي ووليد سليمان.





وأضاف أن "أجيري كان يتعين عليه ضم عناصر ذات فاعلية أكثر أمثال عبد الله جمعة وعمرو السولية ومحمد عواد ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد هاني، خاصة أن هناك عناصر كثيرة تم اختيارها في القائمة ستؤثر بالسلب على أداء المنتخب الوطني بشكل عام في ظل أن البطولة ستشهد منافسات قوية بعد التطور الملحوظ الذي شهدته الكرة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة".



