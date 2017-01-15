المنتخب الأولمبي يهزم الكاميرون ويتصدر مجموعته في بطولة الأمم

واصل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، انتصاراته في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وحقق فوزه الثالث على التوالي على منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للمسابقة القارية التي تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

سجل هدفي منتخب مصر، مصطفى محمد في الدقيقتين 28 و50، فيما أحرز هدف منتخب الكاميرون الوحيد اللاعب إيريك إيويك في الدقيقة 38. وحصد المنتخب الوطني بهذا الفوز، العلامة الكاملة، بتجميع تسع نقاط في دور المجموعات بعد الفوز في اللقاءات الثلاثة على كل من مالي 1-0 وغانا 3-2 والكاميرون 2-1، ليتأهل للدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا كمتصدر للمجموعة الأولى، فيما جاء منتخب غانا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب الكاميرون صاحب المركز الثالث، ثم مالي في المركز الرابع بدون نقاط.

وسينتظر منتخب مصر في الدور نصف النهائي، تحديد وصيف المجموعة الثانية للبطولة القارية غدا الجمعة، إذ يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما.



