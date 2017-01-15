مدير الكرة بالأهلى : شخصية الفريق تظهر دائما في الأوقات الحاسمة

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي , وجود حالة من الالتزام والانضباط داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي, قبل المواجهة المهمة والمرتقبة أمام صن داونز المقرر لها بعد غد السبت في إياب دوري الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ , إن تركيز الفريق منصب على مواجهة صن داونز بحثا عن بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة الإفريقية.





وبحسب الموقع الرسمي للقلعة الحمراء, فقد شدد عبدالحفيظ, على أن شخصية النادي الأهلي دائما ما تظهر في الأوقات الحاسمة..موضحا أن مباراة العودة أمام صن داونز, سيكون لها حسابات مختلفة, بعدما طوى الأهلي صفحة مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بمجرد انتهاءها.





وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعبين والجهاز الفني لديهم هدف محدد وهو إسعاد جماهير النادي, وقطع خطوة جديدة في مشوار الفريق لإحراز لقب أبطال إفريقيا.







