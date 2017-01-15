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تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في قبل نهائي كأس مصر

تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في قبل نهائي كأس مصر

تاريخ النشر

أعلن الصربي ميتشو ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر ، والتي تنطلق في الثامنة مساء علي ستاد الإسماعيلية .

واشار الموقع الرسمي للنادي الى ان تشكيل الزمالك جاء كما يلي :

في حراسة المرمي : محمد عواد

في خط الدفاع : عبد الله جمعه – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز .

في خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد اونجم – يوسف أوباما – اشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : عمر السعيد .


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