قرعة أبطال أوروبا: ليفربول يواجه نابولي وسان جيرمان يصطدم مبكرا بريال

أوقعت قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم (2019-2020) نادي ليفربول الإنجليزي ضمن المجموعة الخامسة, حيث سيواجه نابولي الإيطالي مرة أخرى بعدما تقابلا في نفس الدور الموسم الماضي, وأسفرت القرعة أيضا عن صدام مبكر بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد بالمجموعة الأولى.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) القرعة اليوم بمراسم أقامها في إمارة موناكو الفرنسية .



وجاءت المجموعات الثماني لدور ال`32 على النحو التالي: المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان وريال مدريد وكلوب بروج وجالطة سراي, أما المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ وتونتهام هوتسبر وأوليمبياكوس ورد ستا, والمجموعة الثالثة: مانشستر سيتي وشاختار دونتسك ودينامو زغرب وأتلانتا, والمجموعة الرابعة: يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبايرليفركوزن ولوكوموتيف موسكو. والمجموعة الخامسة: ليفربول ونابولي ووريد بول سالزبورج وجنت, والمجموعة السادسة: برشلونة وبوروسيا دورتموند وإنترميلان وسلافيا براج المجموعة السابعة: زينيت سان بطرسبرج وبنفيكا وليون ولايبزيج, والمجموعة الثامنة: تشيلسي وأياكس أمستردام وفالنسيا وليل.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور ال`32 لكبرى المسابقات الأوروبية للأندية يومي 17 و18 سبتمبر المقبل على أن يقام النهائي في إسطنبول يوم 30 مايو 2020.



