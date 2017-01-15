وصول ٣٠٠ مشجع لمطار القاهرة لمؤازرة منتخب بنين ببطولة الأمم الإفريقية

وصل 300 مشجع من دولة بنين إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك لمؤازرة منتخب بلادهم في مباريات البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.

ويسعى منتخب بنين، لتقديم مستوى مميز في النسخة الٰـ32 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لتخطي عقبة الدور الأول والذي لم ينجح منتخب بنين، في تخطيه بأي نسخة سابقة من النسخ التي شارك بها.

ويلعب منتخب بنين في المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بجانب "الكاميرون وغانا وغينيا بيساو"، ويمني المنتخب البنيني النفس بالتأهل لأول مرة في تاريخه للدور الثاني للبطولة.







