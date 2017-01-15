محمد إيهاب يتوج بثلاث ذهبيات برفع الأثقال في دورة الألعاب الأفريقية

توج الرباع المصري الأولمبي محمد إيهاب, بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في (المغرب) حتى 31 أغسطس الجاري.

وتوج إيهاب بذهبية النطر برفع ثقل وزنه 190 كجم بمنافسات وزن 81 كجم, كما توج بذهبية في الخطف بمنافسات في وزن 81 كجم بعدما رفع ثقلا وزنه 160 كجم ليتفوق على جميع المنافسين, وبذهبية المجموع 350 كجم.

وفي المقابل, حل الرباع المصري أحمد السيد في المركز الرابع في إطار منافسات نفس الوزن, بعدما رفع ثقلا وزنه 145 كجم, ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف, قبل أن يتوج بفضيتي النطر والمجموع.. حيث رفع ثقلا وزنه 180 كجم, بمجموع 325 كجم.

واحتفلت البعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية مع البطلين محمد إيهاب وزميله المصري أحمد السيد. وتواجد في الاحتفال محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال, وأحمد أسعد إداري البعثة.



