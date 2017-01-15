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وزارة الرياضة تستقبل الفوج الأول للبعثة المصرية بالألعاب الإفريقية

وزارة الرياضة تستقبل الفوج الأول للبعثة المصرية بالألعاب الإفريقية

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استقبل المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة محمد نور ومساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية عمرو الحداد, اليوم /الأحد/ بمطار القاهرة الدولي, أول فوج من البعثة المصرية من أبطال دورة الألعاب الإفريقية في رياضات "ألعاب القوى, الكانوي والكياك, رفع الأثقال", قادمين من المملكة المغربية بعد ختام فعاليات الدورة.

وكانت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية قد حققت إنجازا كبيرا بتحقيق لقب الدورة والتربع على عرش القارة الإفريقية, بعد الحصول على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة برصيد 273 ميدالية متنوعة بواقع (102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية).

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد كلف عددا من قيادات الوزارة لاستقبال أول فوج للبعثة المصرية.


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