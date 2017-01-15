تركيا تتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2020

تأهلت تركيا إلى نهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بعد تعادلها بدون أهداف مع أيسلندا في المجموعة الثامنة يوم الخميس وضمنت هذه النتيجة أيضًا لفرنسا التأهل.

وتنضم تركيا وفرنسا إلى بلجيكا وإيطاليا وبولندا وروسيا وإسبانيا وأوكرانيا وكلها تأهلت بالفعل إلى النهائيات المقرر اقامتها عبر 12 بلدًا أوروبيًا من 12 يونيو (حزيران) إلى 12 يوليو (تموز) 2020.

وتتصدر تركيا المجموعة الثامنة برصيد 20 نقطة لكن بمقدور فرنسا تخطيها حال فوزها على مولدوفا في وقت لاحق يوم الخميس.

وخرجت أيسلندا صاحبة المركز الثالث من السباق لانها تملك 16 نقطة قبل مباراة واحدة على نهاية التصفيات.

وأخفق الفريقان في هز الشباك وضغطت تركيا صاحبة الضيافة في الشوط الثاني لكن دفاع أيسلندا وقف لمحاولاتها بالمرصاد.

واقترب لاعب الوسط أوزان طوفان من التسجيل في الدقيقة 63 لكن محاولته اصطدمت بالعارضة.

وأهدرت أيسلندا أيضًا فرصة سانحة للتسجيل في الدقائق الأخيرة عندما سدد هوردور ماجنوسون ضربة رأس شتتها أحد مدافعي تركيا.

وقبل انطلاق المباراة أطلقت جماهير تركية صفارات أثناء عزف النشيد الوطني لأيسلندا.