اليوم.. مصر ونيجيريا بثمن نهائى بطولة العالم لناشئي كرة الطائرة

يدخل المنتخب الوطنى للناشئين لكرة الطائرة فى مواجهة قوية مع نيجيريا فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات بطولة العالم المقامة فى الوقت الحالى بتونس .



ويسعى المنتخب الوطنى للناشئين إلى تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الرائعة بمنافسات المونديال بعد العروض المميزة التى تقدم تقديمها خلال الدور الأول من منافسات البطولة.

ونجح منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئين فى تحقيق الفوز على كل من ألمانيا بطل العالم بنتيجة 3/2 قبل أن يتغلب على الأرجنتين 1/3 فى ثانى لقاءاته ثم الفوز على اليابان بنتيجة 2/3، والانتصار على المكسيك بنتيجة 3 /0.

ونجح حسن الحصرى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الطائرة للناشئين فى تحقيق إعداد قوى على مدار الساعات الماضية قبل مواجهة نيجريا ، وطالب المدير الفنى اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال مباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو الأدوار النهائية من البطولة .



