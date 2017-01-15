بيليات يقود زيمبابوى أمام مصر فى افتتاح أمم أفريقيا 2019

أعلن صنداى تشيدزامبوا، المدير الفنى لمنتخب زيمبابوى التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة مصر التى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس الامم الأفريقية.

تشكيل زيمبابوى في مباراة اليوم جاء كالتالى، ايدموري سيباندا في حراسة المرمى - ديفين لونجا - تاكوندا موديمو - لينجاني هاديبي - تانداي داريكوا - مارشال مونتيسي - ناكومبا - اوفيدي كاروكا - نوليدج موسونا - خاما بيليات - ليبيرتي موشيكوى.

ويحلم منتخب زيمبابوى بتحقيق المفاجأة والخروج من المباراة بنقطة التعادل ليحافظ على آماله فى الصعود للدور الثانى للمرة الأولى فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.. ويسجل منتخب زيمبابوى الظهور الرابع فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم، فيما يسجل الظهور الثانى على التوالى بالمسابقة القارية فى حديث لم يتكرر على مدار تاريخه.

وخلال المشاركات الثلاث السابقة لمنتخب زيمبابوى في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، خرج من الدور الأول في نسخ 2004 و2006 و2017.



