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"زوجي مختلط" القوس والسهم يتوج بذهبية الألعاب الأفريقية

"زوجي مختلط" القوس والسهم يتوج بذهبية الألعاب الأفريقية

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توج منتخب مصر للقوس والسهم والمكون من يوسف طلبة وريم منصور (زوجي المختلط)، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الفرق بدورة الألعاب الأفريقية، والمقامة حاليا بالمغرب، بعد فوزه على منتخب ناميبيا في مباراة النهائي.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب الوطني للزوجي المختلط التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كما توج منتخب مصر للرجال للقوس والسهم بالميدالية الذهبية ضمن منافسات الفرق بدورة الألعاب الأفريقية بعد فوزه في النهائي على نظيره التونسي.


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