كوت ديفوار تسعى للفوز الاول على جنوب أفريقيا بأمم افريقيا

يلتقي منتخب كوت ديفوار نظيره جنوب افريقيا في الرابعة والنصف مساء اليوم الاثنين بملعب "السلام"، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الامم الافريقية مصر 2019.



يتطلع المنتخب الإيفواري "الأفيال" إلى المنافسة على اللقب في النسخة الحالية من البطولة الأفريقية، أملا في أن تسهم هذه المشاركة بشكل إيجابي في إعادة بناء الفريق وسمعته على الساحة القارية خاصة مع غياب المنتخب الإيفواري عن فعاليات كأس العالم 2018 بروسيا.

في المقابل، سيكون منتخب جنوب افريقيا متسلحاً بالتاريخ عندما يواجه كوت ديفوار، حيث لم يتذوق منتخب "البافانا بافانا"، مرارة الهزيمة أمام كوت ديفوار قبل مباراة اليوم.

وتعقد جماهير جنوب افريقيا آمالها على ثنائي الهجوم ليبوجانج موتيبا وبيرسي تاو من أجل تحقيق الفوز ومواصلة السجل الرائع أمام كوت ديفوار، حيث يمكنه إزعاج أي دفاع من خلال سرعته ونشاطه الكبير أمام مرمى المنافس.



