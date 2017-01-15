عبد الرحمن بابا يقلل من أهمية المباريات الودية لغانا قبل كأس افريقيا

قلل عبد الرحمن بابا مدافع المنتخب الغاني , من أهمية المباريات الودية التي خاضها منتخب بلاده قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل.







واكد بابا - في تصريحات صحفية نقلها موقع "فوتبول غانا" - "رغم عدم تمكننا من تسجيل أي أهداف سواء أمام منتخبي جنوب إفريقيا أو نامبيا, ولكن ذلك لن يقلل من قوة العناصر الهجومية التي يمتلكها المنتخب الغاني, وأرى أننا سنستطيع التسجيل والظهور بشكل جيد في كأس أمم إفريقيا".





وكان منتخب غانا تلقى هزيمة من نامبيا وديا بهدف نظيف, قبل أن يتعادل سلبيا أمام جنوب أفريقيا, وذلك خلال معسكره المقام في دبي استعدادا للسفر إلى مصر.





وأضاف بابا قائلا "العناصر الهجومية لدينا سوف تقوم بدورها بشكل جيد, عندما تبدأ البطولة المنتظرة, فالمواجهات الودية تختلف عن الرسمية, ولدينا ثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا خلال البطولة والمنافسة بقوة على اللقب".





يذكر أن منتخب غانا فاز باللقب أربع مرات سابقة كان آخرها عام 1982.



