اتحاد الكرة ينفي الاستقرار على ملعب نهائي كأس مصر

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الاستقرار على الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس مصر. ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، فيما لم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن الملعب الذي سيستضيف اللقاء.

وقال اتحاد الكرة - في بيان له اليوم - إنه لا يزال في انتظار ورود الموافقات الأمنية الخاصة بتحديد مكان إقامة نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم الأحد المقبل بين الزمالك وبيراميدز، إضافة إلى الموافقات الخاصة بالحضور الجماهيري للمباراة.



