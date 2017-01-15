نادال لا ينوي المشاركة في بطولات قبل ويمبلدون

قال رفائيل نادال بطل فرنسا المفتوحة للتنس إنه لن يخوض مسابقات على الأراضي العشبية قبل بطولة ويمبلدون هذا العام لكنه يثق في قدرته على المنافسة على لقبه الثالث في لندن.







وحصد اللاعب الإسباني لقبه 12 في رولان جاروس بعدما فاز على دومينيك تيم أمس الأحد ليصبح على بُعد لقبين من الرقم القياسي لروجر فيدرر البالغ 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.





وسيعود اللاعب البالغ عمره 33 عاما إلى مايوركا للحصول على فترة راحة قبل التوجه إلى ويمبلدون في نهاية الشهر الجاري.





وفاز نادال بلقب ويمبلدون في 2008 و2010 لكنه يملك سجلا متباينا منذ ذلك الحين رغم الوصول إلى الدور قبل النهائي العام الماضي.





وقال نادال، الذي خسر أمام نوفاك ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي العام الماضي، للصحفيين في باريس "أعرف أني لعبت بشكل رائع العام الماضي. كان بوسعي أن أكون قريبا من الفوز بلقب آخر هناك".





وأضاف "كما يعرف الجميع أنا أحب اللعب على العشب. وكما يعرف الجميع ليس بوسعي اللعب لأسابيع عديدة متتالية كما كنت أفعل منذ عشر سنوات أو ثماني سنوات.





"لذا لن ألعب قبل ويمبلدون. الخبرة تقول إن الاستعداد الجيد يحتاج إلى مران جيد وربما خوض مباراتين أو شيء من هذا القبيل قبل الذهاب إلى هناك".





وعانى نادال من إصابات في الركبة خلال مسيرته وغاب عن ويمبلدون في 2009 و2016 كما تعرض لمشكلات في الركبة قبل فرنسا المفتوحة هذا العام لكنه لعب وحصد اللقب.





وقال نادال "بكل أمانة في آخر عامين في ويمبلدون شعرت أني أصبحت قريبا مرة أخرى.





"في العام الماضي كنت على بعد خطوة واحدة من النهائي. شعرت أن بوسعي التنافس في الفترة الأخيرة فلماذا أحتاج إلى تغيير هذا الأمر؟".





وأضاف "ما يمنحني فرصة أكبر هو أن أكون في حالة صحية جيدة وبشكل أهم من خوض العديد من المباريات".







