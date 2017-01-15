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للمشاركة فى بطولة كأس الامم الأفريقية

وصول منتخبى كوت ديفوار و غينيا بيساو مطار القاهرة

وصول منتخبى كوت ديفوار و غينيا بيساو مطار القاهرة

تاريخ النشر

إستقبل مطار القاهرة الدولى منتخبى كوت ديفوار وغينيا بيساو الذين وصلا اليوم للمشاركة فى بطولة كأس الامم الأفريقية والتى ستنطلق منافساتها غدا الجمعة .

كان فى إستقبالهم  فى صالة 4 المخصصة لإستقبال المنتخبات الافريقية المشاركة فى البطولة المهندس احمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى و لفيف من قيادات شركة الميناء وفريق من العلاقات العامة.

ومن المنتظر فى الساعات القليلة القادمة إستقبال  منتخب الكاميرون .

















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