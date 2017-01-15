اكتمال عمليات بناء الاستاد الاوليمبى الجديد فى طوكيو

أعلن مجلس الرياضة اليابانى اكتمال عمليات البناء في الاستاد الوطني الجديد الذي يعد الموقع الرئيسى لفعاليات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 وسيتم تسليمه في موعد غايته 30 من نوفمبر الجاري من الجهة المنفذة للمشروع.



وتكلف بناء الاستاد 157 مليار ين "4ر1 مليار دولار" في ديسمبر 2016, والذى من المقرر أن يستضيف حفلى افتتاح واختتام الدورة الاولمبية بجانب منافسات العاب القوى وكرة القدم.

وكان العمل في الاستاد التى تبلغ سعته 60 ألف متفرج قد بدأ متأخرا عن الموعد الاصلى ب14 شهرا بعد التخلى عن التصميم السابق الذى وضعه المهندس المعمارى الانجليزى عراقى الاصل زاها حديد في اعقاب موجة غضب عامة بسبب التكلفة الباهظة.. وتسبب التأخير في الانتهاء من إنشاء الاستاد في عدم استضافته لاى من مباريات كأس العالم في الرجبى التى استضافتها اليابان مؤخرا.



