الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في نهائي الكاس

يختتم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداته لمواجهة بيراميدز غدا الأحد علي ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر ويغادر الفريق القاهرة ظهر اليوم السبت متوجها إلي الاسكندرية، وذلك للدخول في معسكر مغلق.

في سياق متصل قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح خلال تدريبات الابيض الاخيرة استعدادا لنهائي بطولة الكأس.

وجاء قرار ميتشو تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين على كل الاختيارات الممكنة.

ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق لتحقيق اول القابه مع الفارس الابيض، بعدما قاد الفريق في ٣ مواجهات فاز فيهم جميعا، على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى المقاصة والاتحاد السكندري بهدف نظيف في مسابقة كأس مصر.



