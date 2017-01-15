الاتحاد السكندرى يوافق على حكام أجانب لمباراته مع الزمالك

أعلن نادي الاتحاد السكندري أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي للقاء الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر أمام نادى الزمالك، والمقرر إقامته يوم /الأحد/ القادم على ملعب استاد الإسماعيلية في تمام الثامنة مساءً عقب الاتفاق مع نادى الزمالك فى إطار العلاقات الطيبة بين الناديين.

وقامت إدارة النادى بسداد مبلغ 12 ألفا و500 دولار لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم تمثل الجزء الخاص بنادى الاتحاد السكندرى قيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.



