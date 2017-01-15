مصر وزيمبابوى.. التاريخ بجانب أصحاب الأرض

يحتضن إستاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة مساء، لقاء منتخبي الفراعنة والمحاربين، بإفتتتاح أولى جولات المجموعة الأولى، من منافسات كان 2019 في نسختها الـ32.

يقف التاريخ بجانب أصحاب الأرض والجمهور، خلال لقائه منتخب زيمبابوي؛ حيث تواجه المنتخبان في 14 مناسبة، فاز الفراعنة في 8 لقاءات، وتعادلا في 4، بينما كان الفوز من نصيب المحاربين مرتين فقط.

وسجل الفراعنة 24 هدفاً في شباك زيمبابوي، في المباريات الـ14 التي لعبها المنتخبان، بينما تلقت شباك مصر 13 هدفاً فقط.

وخلال 4 مواجهات الأخيرة بين الفريقين، كان الفوز من نصيب منتخب مصر، الذي سجل 10 أهداف، مقابل 4 أهداف لزيمبابوي.



