وزير الرياضة يحفز لاعبي المنتخب الأول قبل مواجهة كينيا

حرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي, على التواجد في المران الرئيسي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم, الذي أقيم اليوم في استاد برج العرب, قبل مواجهة كينيا, حيث اجتمع صبحي بالجهاز الفني واللاعبين .

ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني, غدا الخميس, ضمن الجولة الأولى للمجموعة السابعة, بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021بالكاميرون.

وشدد وزير الشباب والرياضة, خلال اجتماعه باللاعبين, على أهمية المرحلة الحالية, وضرورة عودة منتخب مصر لمكانته الطبيعية في القارة الأفريقية, كما طالب لاعبي المنتخب الوطني ببذل أقصي ما لديهم من جهد خلال المباراة لإسعاد الشعب المصري.



