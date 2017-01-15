عاصم خليفة يستقبل طارق مؤمن بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش

حرص عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، وسيد القماش المدير التنفيذى، على استقبال البطل المصرى طارق مؤمن المتوج مؤخراً ببطولة العالم التى أقيمت فى قطر خلال الفترة بين 8 إلى 15 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مالية تصل إلى 355 ألف دولار، حيث وصل مؤمن إلى مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وكانت عائلة البطل المصري فى انتظاره فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي مع زوجته البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش.

وكان مؤمن قد فاز فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزلاندى بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-3، 11-4 .

وتعتبر هذه النسخة الرابعة على التوالى التى يتوج بها لاعب مصري، وكان كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى قد توج باللقب عام 2016، كما توج محمد الشوربجى ببطولة العالم فى العام التالى 2017، وحصد على فرج لقب النسخة الماضية.



