رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على بارما 2-1 بالدوري الايطالي

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لتحقيق فوزا صعبا على ضيفه بارما, بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاحد بملعب أليانز ستاديوم, في إطار الجولةال- 20 من الدوري الإيطالي.
وأحرز كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 43 و58, فيما سجلأندرياس كورنيليوس هدف بارما الوحيد في الدقيقة 55.
وبهذا الفوز, رفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة ليواصل انفراده بالصدارة بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان ,فيما تجمد رصيد بارما عند 28 نقطة في المركز السابع.
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