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رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على بارما 2-1 بالدوري الايطالي

رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على بارما 2-1 بالدوري الايطالي

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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس لتحقيق فوزا صعبا على ضيفه بارما, بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الاحد بملعب أليانز ستاديوم, في إطار الجولةال- 20 من الدوري الإيطالي.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 43 و58, فيما سجلأندرياس كورنيليوس هدف بارما الوحيد في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز, رفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة ليواصل انفراده بالصدارة بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان ,فيما تجمد رصيد بارما عند 28 نقطة في المركز السابع.

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