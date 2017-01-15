منتخب إيطاليا لناشئات الطائرة يفوز على المكسيك 3-2

انتزع المنتخب الإيطالي لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة, الفوز من نظيره المكسيكي, 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم /الإثنين/, ضمن لقاءات الجولة الخامسة بالدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات والتي تستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي, "25 - 15, 21 - 25, 22 - 25 , 25- 20, 15 - 12".

وتقام مباريات المجموعة الثانية, على صالة هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية, وتضم منتخبات, أمريكا وكندا وكوريا الجنوبية.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الإيطالي إلى 10 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة في انتظار ما ستسفر عنه مباراة أمريكا وكندا لتحديد المركزين الثاني والثالث والتي ستنطلق في الثالثة عصرا.

وتأهلت كوريا الجنوبية لدور ال`16 بعد هذه المباراة; حيث جاءت في المركز الرابع برصيد 3 نقاط فيما احتل المنتخب المكسيكي قاع المجموعة "الخامس" برصيد نقطتين فقط ليلعب بعد ذلك مباريات تحديد المراكز من 17 وحتى 20.

وحقق منتخب تركيا الفوز على نظيره الكونغو الديمقراطية بثلاثة أشواط نظيفة, في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم , بالمجموعة الرابعة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي, (25-9), (25-9), (25-14).

وتقام مباريات المجموعة الرابعة, على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة, وتضم منتخبات اليابان وبيرو وبلغاريا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب التركي إلى 7 نقاط في المركز الثالث, في انتظار ما ستسفر عنه باقي نتائج المجموعة لتحديد المراكز بشكل نهائي.

يذكر أن منتخبات اليابان وبيرو وتركيا وبلغاريا كانوا قد حسموا تأهلهم لدور ال16 فيما سيخوض الكونغو الذي جاء في المركز الخامس والأخير برصيد صفر نقاط مباريات تحديد المراكز من 17 وحتى 20.



