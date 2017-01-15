اللاعبة الأمريكية شاكيلا: فخورة بارتداء قميص النادي الأهلي

أعربت الأمريكية شاكيلا نان لاعبة فريق كرة السلة عن سعادتها البالغة بالانضمام لصفوف النادي الأهلي، وأنها تشعر وكأنها جزء من هذا الكيان العظيم . وأشارت - في تصريحات لها اليوم - إلى أنها تشعر بالانبهار منذ اليوم الأول لها في النادي، نظرا لما شاهدته ولمسته من إمكانات وتاريخ وشعبية كبيرة من الصعب لأي ناد في إفريقيا الوصول إليها.

وأوضحت شاكيلا أنها تسعى للفوز مع الأهلي بكل البطولات هذا الموسم، خاصة أنها انضمت لفريق لا يتوقف عن حصد الألقاب. وأضافت أنه من الطبيعي أن تتجدد دوافعها كل يوم ترتدي فيه قميص الأهلي; لأنها في منافسة دائمة لإثبات جدارتها بأن تكون محترفة ومميزة وتضيف للفريق.

وتحدثت شاكيلا عن مشوارها كلاعبة محترفة قبل ارتدائها قميص الأهلي قائلة:"في عامي الأول كمحترفة لعبت في ألمانيا وفزت مع فريقي ببطولة الكأس وشاركت معهم في بطولة أوروبا".

وقالت:"في العام الثاني ذهبت إلى لبنان وفزت ببطولة الكأس وحصلت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.. واليوم أنا في النادي الأهلي من أجل مشوار جديد ".



