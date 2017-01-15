مارادونا يقترب من تدريب خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني

اقترب اسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا, من تدريب فريق (خيمناسيا لابلاتا), عقب اجتماع بين مقربين من اللاعب السابق وإدارة النادي. وقال جابرييل بيليجرينو, رئيس النادي في تصريح صحفي, اليوم الخميس "يبقى أن نجتمع غدا مع جزء من فريق التمثيل عن مارادونا, للاتفاق على بعض التفاصيل والتوقيع, إن الأمر الأكثر روعة كان الاتصال به (مارادونا) وأن يرد علينا, أول ما قاله لي كان: 'لا أخشى شيئا' ولم يضع أي شروط, وقال إنه مستعد ويحب الفكرة".





من جانبه, قال مستشار مارادونا, ماتياس مورلا "انتهينا من تفاصيل 80% من الاتفاق, ولم يتبق سوى تحديد بعض البيانات الرسمية والإدارية, التي سيجري حسمها اليوم".. مضيفا أن "دييجو سعيد بأنهم فكروا به على المستوى المحلي, ويريد مواجهة تحد جديد, ولديه رغبة في التدريب".





وفي نفس الوقت, نشر مارادونا فيديو أظهر من خلاله أنه تعافى من العملية الجراحية, التي خضع لها مؤخرا في الركبة اليمنى, وبعث برسالة لجماهير خيمناسيا لابلاتا.





وقال بطل العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1986 "خضعت لعملية منذ فترة قصيرة, وحدث تواصل بيني وخيمناسيا...إنه أمر رائع وحنون يصل إلى أعماق قلبي". وبذلك يعود مارادونا للتدريب, بعدما رحل عن الإدارة الفنية لدورادوس دي سينالوا في دوري الدرجة الثانية المكسيكي, منذ أشهر قليلة, بسبب حالته الصحية.