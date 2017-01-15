زفيريف يودع بطولة هاله للتنس

تبخرت آمال الكسندر زفيريف المصنف الرابع عالميًا في الفوز بأول ألقابه في بطولة هاله للتنس بعد خسارة وصيف البطل مرتين بنتيجة 3-6 و6-1 و7-6 أمام ديفيد جوفين في دور الثمانية يوم الجمعة.

وأنقذ البلجيكي جوفين سبع من عشر محاولات لكسر إرساله ليتفوق على المصنف الثاني في البطولة في ساعتين و16 دقيقة ويضرب موعدًا في الدور قبل النهائي مع الإيطالي ماتيو بريتيني الذي تغلب على المصنف الثالث كارين ختشانوف 6-2 و7-6.

ورغم أن زفيريف سدد 14 ضربة إرسال ساحق في المباراة فان اللاعب الألماني ارتكب تسعة أخطاء مزدوجة ليخسر أمام جوفين لأول مرة في ثلاث مواجهات جمعت بينهما.

ولاحت لجوفين فرصة لانهاء المواجهة لصالحه في المجموعة الثالثة والنتيجة 5-4 لكن زفيريف أنقذ نقطتين لحسم المباراة ليدفع المجموعة لشوط فاصل أنهاه اللاعب البلجيكي لصالحه بعد فوزه بجميع النقاط التي كانت ضربة الإرسال معه.

وفي وقت لاحق اجتاز روجر فيدرر تراجعًا في منتصف المباراة ليفوز على الإسباني روبرتو باوتيستا اجوت 6-3 و4-6 و6-4 ليبلغ الدور قبل النهائي في بطولة هاله للمرة 15 حيث يسعى لنيل اللقب للمرة العاشرة.

وسيلعب فيدرر مع الفرنسي بيير أوج ايربير الذي تقدم للدور قبل النهائي بالفوز على بورنا تشوريتش حامل اللقب الذي انسحب من دور الثمانية بعد خسارة المجموعة الأولى 7-5 بسبب إصابة على ما يبدو في الظهر.